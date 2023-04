Mercato, blitz della Roma per Aouar: visite mediche fatte, a breve la firma

Una Pasquetta non come le altre per la Roma. La squadra è scesa in campo per iniziare a preparare la gara di oggi (ore 18.45) contro il Feyenoord, mentre al Campus BioMedico si palesava Housseme Aouar. Secondo molte indiscrezioni, infatti, il centrocampista del Lione è stato avvistato nella struttura capitolina.

Il 24enne del Lione, dal quale si libererà a giugno, ha sostenuto le visite mediche con la Roma. Il club giallorosso da tempo aveva in cima alle preferenze il nome di Aouar ed ora i tempi sembrano essere maturi. Nella notte, poi, è ripartito direzioni Francia. A breve arriveranno anche le firme che porteranno così Aouar da Mourinho. Lo riporta calciomercato.com.