Mercato, Beşiktaş su El Shaarawy. Offerta declinata dalla Roma

Sia la Roma, sia Stephan El Shaarawy, avrebbero rifiutato un’offerta dal Beşiktaş da circa 2 milioni di euro per la società giallorossa, con un contratto da due stagioni, con opzione per il terzo anno a due milioni stagionali. Il club turco, stando a quanto riportato dal portale Fanatik, è alla ricerca di un esterno offensivo. Il nome del Faraone è sicuramente un’occasione, soprattutto grazie al contratto in scadenza a giugno. In attesa delle mosse di Tiago Pinto, il club turco, da come si legge sul portale, continuerà l’assalto al giocatore.