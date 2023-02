La Turchia guarda ancora a Roma. Dopo il passaggio di Nicolò Zaniolo al Galatasaray, un altro giocatore giallorosso potrebbe approdare in Super Lig. Il Besiktas, infatti, ha messo Stephan El Shaarawy nel mirino. Il contratto del Faraone con la Roma scade a giugno. Ci sono margini per un trattativa che porti al rinnovo, ragion per cui ogni eventuale discorso circa il futuro è rimandato a questa estate. Lo scrive il portale sabah.com.tr.