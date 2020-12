Mercato. Benfica sulle tracce di Bruno Peres. Per i portoghesi è un ritorno di fiamma

Negli ultimi mesi Bruno Peres si è rilanciato guadagnando piano piano la fiducia di Fonseca e di tutti. La concorrenza sulla fascia destra è tanta. C’è Karsdorp che sta vivendo un buon periodo di forma e tra poco tornerà anche Santon. Quindi per il brasiliano non si placano le voci di mercato che ora lo vorrebbero in Portogallo. Come riportato da A Bola il terzino è finito sotto la lente di ingrandimento del Benfica che lo cercò anche nel 2018. L’operazione potrebbe essere favorita da Tiago Pinto che approderà alla Roma a gennaio e che lavorerà per la squadra portoghese fino alla fine del 2020.