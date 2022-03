Mercato, Bayer Leverkusen su Carles Perez in caso di partenza di Diaby

Carles Perez sarà uno dei nomi in uscita durante il mercato estivo e su di lui si sta già muovendo qualcosa. Come riportato dal giornalista Patrick Berger di Sport 1, il romanista è sulla lista dei desideri del Bayer Leverkusen. Il tutto, però, qualora andasse via Diaby che ha molte richieste dalla Premier League: Manchester United, Arsenal e Newcastle su tutte. Il prezzo fissato dai tedeschi è molto alto: 60 milioni di euro. La Roma resta a guardare ed aspetta interessata.

Manchester United, FC Arsenal and Newcastle are interested in Moussa Diaby. The French winger from Bayer Leverkusen (16 goals/9 assists this seasons) has no release clause. Price tag: €60m. As a potential successor Bayer monitoring Carles Pérez from AS Roma. @SPORT1

— Patrick Berger (@berger_pj) March 17, 2022