Patrik Schick è, da diverse settimane, il nome più caldo in uscita dalla Roma. Il calciatore ceco, che lascerà il Lipsia dopo il mancato riscatto da parte del club, avrebbe delle pretendenti in Germania e potrebbe proseguire la sua carriera in Bundesliga. Secondo quanto riferisce la Bild tra questi c’è il Bayer Lekerkusen che, dopo aver chiuso la trattativa che porterà Havertz al Chelsea, potrebbe aumentare l’offerta da proporre alla Roma.