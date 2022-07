Mercato, Barcellona e Real Madrid osservano Ibanez

La Spagna chiama. O quantomeno inizia a comporre il numero. Roger Ibanez è finito nel mirino di due club iberici. Non proprio di secondo piano, per usare un eufemismo. Come riportato dal giornalista turco Ekrem Konur, il difensore della Roma è attenzionato sia dal Real Madrid che dal Barcellona. I Blancos come i blaugrana stanno cercando un nuovo rinforzo in difesa e hanno entrambi posato gli occhi sul brasiliano della Roma.

🚨Real Madrid and Barcelona are monitoring the condition of AS Roma's 23-year-old Brazilian defender Roger Ibañez.🇧🇷 🔴#ASRoma

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 24, 2022