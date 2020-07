Mercato, Baldini blocca la cessione di Under al Napoli. L’offerta dei partenopei non basta

La Repubblica (M.Pinci) – A sorpresa contro l’Udinese Fonseca ha schierato Cengiz Under da titolare nel ruolo di esterno sinistro. Il giorno prima, in conferenza stampa, lo aveva annunciato come non in condizione eppure il turco è sceso in campo dal primo minuto. L’ex Basaksehir è anche al centro di una trattativa di mercato che coinvolge il Napoli.

I partenopei hanno offerto 30 milioni a rate e la trattativa sarebbe pressoché conclusa se non fosse per Franco Baldini. Il dirigente giallorosso non si accontenterebbe dell’offerta azzurra perchè convinto di poter strappare più soldi.