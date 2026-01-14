Il mercato della Roma entra in una fase di riflessione anche sul fronte delle uscite, con la dirigenza al lavoro per sistemare alcune situazioni individuali e permettere ai giocatori di trovare maggiore continuità. In questo contesto si inserisce una trattativa che potrebbe sbloccarsi a breve senza particolari colpi di scena.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, Roma e Genoa stanno limando gli ultimissimi dettagli per il trasferimento di Tommaso Baldanzi in rossoblù. I contatti tra le parti sono continui e la sensazione è che l’operazione sia ormai in fase di definizione.

L’accordo verbale è stato raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Al momento manca soltanto l’ultimo via libera della Roma per chiudere formalmente l’operazione e consentire al giocatore di iniziare una nuova esperienza in Serie A con la maglia del Genoa.