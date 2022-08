La Roma sta cercando anche un difensore per completare il pacchetto dei centrali. Mourinho punterà ancora sulla difesa a tre e per numero serve un elemento. Le ultime voci portavano ad Eric Bailly del Manchester United che, con l’arrivo di Lisando Martinez dall’Ajax, ha perso nettamente posizioni. Come riferito dal sito del The Sun l’ivoriano ha declinato l’offerta di Mourinho per preferire il Siviglia di Monchi.