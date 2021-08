Sardar Azmoun è uno dei nomi in orbita Roma per il dopo Dzeko. L’attaccante dello Zenit, dopo la partita contro il Krasnodar, ha parlato in conferenza stampa anche del proprio futuro. Queste le sue parole:

“Ho un contratto con lo Zenit e ora sono concentrato solo sulle gare che devo giocare. Aspetto la decisione del club sul mio futuro, accadrà ciò che decideranno. In ogni caso io continuerò a lavorare, ma aspetto una risposta”.