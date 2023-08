Si entra nel vivo della trattativa con il Chelsea per Lukaku. Stando a quanto riporta Fabrizio Romano tramite Twitter, il club inglese è disponibile a lasciar partire l’attaccante belga in prestito fino a giugno. Al momento si tratta per la copertura salariale e la tariffa del prestito. La decisione finale aspetterà al giocatore.

Roma have made contact with Chelsea to open negotiations for Romelu Lukaku — first formal contact between clubs as #CFC are open to let him leave on loan until June 🚨🇧🇪

Loan fee and salary coverage will be now discussed ahead of Lukaku’s final decision. pic.twitter.com/ULy7JAx401

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2023