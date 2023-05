La Roma, come confermato dalle parole di Paulo Roberto Falcao, attuale dirigente del Santos, avrebbe messo nel mirino Marcos Leonardo, ma senza presentare offerte concrete. Il talento classe 2003, ha una clausola rescissoria di 100 milioni fino a giugno 2026, ma non spaventa i club pretendenti. Come riportato da Calciomercato.com, anche il Napoli e la Lazio si sarebbero inserite nella corsa per il giovane attaccante.