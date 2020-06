Mercato, dalla Spagna: l’Atletico Madrid contatta Milik, sul piatto un contratto da 5 milioni all’anno

Nelle scorse ore si è parlato di una possibile trattativa tra Roma e Napoli, con uno scambio che vedeva coinvolti Cengiz Under e Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco, con contratto in scadenza a giugno 2021, sembra in partenza e su di lui ci sono diverse squadre interessate. Tra queste, stando a quanto riferito dal quotidiano iberico As.com, anche l’Atletico Madrid. I dirigenti spagnoli avrebbero parlato recentemente con il diretto interessato, offrendo un ingaggio da 5 milioni all’anno, cifra che la Roma non ha intenzione di proporre e ora sono in vantaggio nella corsa all’attaccante. Il Napoli intanto valuta il suo cartellino tra i 40 e i 50 milioni di euro.