Mercato, Atalanta su Florenzi per sostituire Hateboer e Castagne

Partenze in casa Atalanta. Secondo quanto riporta Nicolò Schira su Twitter, Hans Hateboer ha chiesto la cessione al club bergamasco e anche Timothy Castagne potrebbe lasciare i nerazzurri, con Hertha Berlino e Leicester interessati al terzino. Si apre così uno spazio per Alessandro Florenzi, che potrebbe sostituire gli esterni in partenza.

Hans #Hateboer has asked to be sold: #Atalanta could replace the dutch right-back with Mergim #Vojvoda. Talks ongoing with #StandardLiegi. Also Timothy #Castagne (#HerthaBerliner and #Leicester look him) could leave Atalanta, which want Alessandro #Florenzi (Roma). #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 16, 2020