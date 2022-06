Nella giornata di oggi è arrivata la conferma, come si legge su gianlucadimarzio.com, l’Atalanta ha ufficialmente riscattato Demiral. Il turco ha passato l’ultima stagione con i nerazzurri in prestito dalla Juventus, e ora l’Atalanta ha esercitato l’opzione di riscatto pagando i 20 milioni pattuiti. La Juventus aveva offerto il giocatore anche alla Roma nell’operazione Zaniolo, ma la risposta della società giallorossa è stato un secco No.