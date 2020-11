Mercato, ancora valida l’ipotesi Izzo per la difesa

Il Torino non riesce a trovare il giusto cammino in campionato, fermo ad appena 5 punti in 7 partite e il difensore granata Armando Izzo non riesce a trovare il giusto spazio con il tecnico Giampaolo, ed è per questo che è tornata di moda l’idea Roma. Il calciatore era stato già accostato ai giallorossi durante lo scorso calciomercato, ma secondo quanto riporta Sport Mediaset, non è da escludere che qualcosa possa muoversi anche a gennaio, nonostante gli acquisti di Kumbulla e Smalling nel reparto difensivo.