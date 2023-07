Il mercato entra sempre più nel vivo. Con l’inizio dei vari ritiri le squadre vogliono completare al più presto le rose, per arrivare nella miglior forma possibile all’inizio del campionato. Uno dei nomi più chiacchierati di quest’estate è senza dubbio quello di Alvaro Morata. Su di lui ci sono da tempo gli occhi di Roma e Milan. Nelle ultime ore, come riporta Gianluca Di Marzio, anche l’Inter avrebbe mostrato interesse verso lo spagnolo a seguito delle brusche problematiche riscontrate con Romelu Lukaku.

. @Inter, la lista per l'attacco: #Balogun è il preferito come investimento giovane, #Nzola se si dovesse scegliere un profilo più "pronto", #Morata e #Taremi gli altri due nomi per andare sul sicuro ma su di loro c'è la concorrenza di @OfficialASRoma e @acmilan. @MatteoBarzaghi

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 15, 2023