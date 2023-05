Mercato, anche la Roma sulle tracce di Skhiri: si libererà a zero dal Colonia

Un altro nome appuntato e, magari, per cui intavolare una trattativa. Certificato l’arrivo di Aouar e vicina alla chiusura di N’Dicka, la Roma continua ad osservare le opportunità che il mercato offre, soprattutto in quello tedesco. Dal Colonia, infatti, si libererà a parametro zero Ellyes Skhiri. Il centrocampista francese naturalizzato tunisino, classe 1995, non rinnoverà il contratto.

La concorrenza, però, è fitta. Nella stessa Germania c’è il Bayer Leverkusen, avversario domani della Roma (ore 21) nel ritorno della semifinale di Europa League. Rimanendo nella medesima competizione, anche un’altra semifinalista ha messo gli occhi su Skhiri. Dalla Spagna c’è infatti l’interesse del Siviglia di Monchi, mentre in Ligue 1 è il Rennes ad osservare la situazione. Lo riporta Fabrizio Romano di Sky Sport.