La Roma sta cercando di puntellare la difesa e sta sondando il terreno per Alderete del Basilea. Non è l’unica squadra in Serie A perchè sul centrale paraguiano c’è anche la Lazio. Come riporta Tuttosport si profila un derby con i biancocelesti che stanno provando a sfoltire la rosa prima di tentare l’assalto al classe 1996. Tare ci sta lavorando da un mese. Gli svizzeri chiedono 10 milioni di euro, ma Lotito non intende sborsarli e gioca al ribasso.