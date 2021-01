Mercato, anche la Fiorentina su El Shaarawy

Una cosa è certa: Stephan El Shaarawy vuole tornare in Italia. Si, ma dove? La prima opzione resta la Roma, ma la trattativa con lo Shanghai Shenhua parte in salita. Il club cinese non vuole lasciar partire Il Faraone in prestito.

Con l’affare che stenta a decollare del tutto, si insinuano così le pretendenti. In principio era l’Atalanta, ora invece è la Fiorentina. Il club viola ha tra le priorità di mercato il rinforzo del reparto offensivo. Approvata la decisione di puntare su Vlahovic (ancora restio per il rinnovo) e la decisione di Cutrone di lasciare Firenze, si cerca un attaccante. Tra le preferenze del direttore sportivo Daniele Pradè vi è proprio El Shaarawy, che ritroverebbe così Cesare Prandelli. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.