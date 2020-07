Mercato, anche la Fiorentina su Calafiori, ma la Juventus vuole chiudere il prima possibile

Riccardo Calafiori sembra ormai vicino alla partenza. Il terzino classe 2002 della Roma Primavera, ha il contratto in scadenza al 2022 e l’accordo per il prolungamento è lontano. Stando a quanto riportato dal sito alfredopedulla.com, sul laterale difensivo cresciuto a Trigoria, oltre alla Juventus, ci sarebbe anche l’interesse della Fiorentina. A differenza dei bianconeri però i toscani potrebbero garantire a Calafiori un posto in prima squadra già dal prossimo anno, mentre a Torino il romano sarebbe solo di passaggio per poi essere girato in prestito. La Juventus però ha intenzione di chiudere al più presto la trattativa ed assicurarsi il giovane talento.