Mercato, anche il Newcastle su Kamara: c’è l’offerta da 10 milioni di euro

Non solo la Roma su Boubacar Kamara. Il centrocampista del Marsiglia fa gola a molti club europei visto che il suo contratto scadrà nel giugno del 2022. La concorrenza per i giallorossi è forte e porta il nome del Newcastle fresco di cambio di proprietà. Gli inglesi hanno messo subito sul piatto 10 milioni di euro per chiudere immediatamente l’affare. Lo riporta il giornalista Nicolò Schira.

#Newcastle are interested in signing Boubacar #Kamara: offered €10M to #OlympiqueMarseille to try to close immediately the deal. Not only #Magpies: Kamara has received many bids, because he will be a free agent in summer. #transfers #OM #TeamOM

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 28, 2021