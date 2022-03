Mile Svilar è ufficiosamente un nuovo giocatore della Roma. Dopo la conferma arrivata nella giornata di ieri dal Belgio, oggi anche in Portogallo confermano l’approdo del portiere belga in giallorosso. Record, infatti, scrive che l’estremo difensore 23enne ha firmato un contratto di cinque anni con la Roma. Svilar arriva dal Benfica, dove in questa stagione è stato il titolare della formazione B.