Gazzetta dello Sport – Il Lecce cerca un centrocampista. Prende quota l’ipotesi Miretti (della Juventus), ma Corvino guarda anche in casa di altre big: piace Giacomo Faticanti della Roma. C’è l’interesse tecnico del club salentino per il giovane centrocampista della Roma e nazionale under 20 Giacomo Faticanti (2004), che potrebbe ricoprire il ruolo di vice-Ramadani. Si segue pure la pista che porta a Batista Mendy dell’Angers (Ligue 2), mediano e difensore centrale con doppia nazionalità di Francia e Guinea Bissau.