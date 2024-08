Come riportato da Sky Sport, la trattativa tra la Roma ed il Rennes per Assignon sarebbe in dirittura d’arrivo. Il terzino destro arriverebbe in prestito con obbligo di riscatto, per un totale di 10 milioni. Si starebbe discutendo sul prezzo del prestito (la Roma offre 1 milione, i francesi ne chiedono 2).