Mercato, adieu Veretout: c’è anche il Lille di Fonseca

Veretout, adieu. Il centrocampista francese è ai saluti. Nella finestra di mercato estiva lascerà la Roma. Si profila un ritorno oltralpe, da dove giungono le manifestazioni di interesse più concrete. Alle già note Monaco, Lione e Marsiglia, si aggiunge ora un’altra opzione.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Lille si è inserito nella corsa. Il club del nord è ad un passo dal chiudere l’accordo con un ex giallorosso. Paulo Fonseca, infatti, sembra essere il maggior indiziato per sedersi sulla panchina del LOSC.

L’affare Veretout, in caso dovesse andare in porta, sarebbe distaccato dall’operazione già in corso – e vicina alla chiusura – tra Roma e Lille per Celik. Ad ogni modo, la pista Lille sembra essere leggermente meno concreta rispetto alle altre.