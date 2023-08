Mercato, accordo verbale tra Ibanez e l’Al Ahli. Pronto il contratto. Possibili visite mediche a Parigi

Svolta per il mercato in uscita della Roma. Roger Ibanez a breve potrebbe lasciare la Capitale. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, l’Al Ahli ha raggiunto un accordo verbale su termini personali con il difensore brasiliano. Contratto pronto con le visite mediche che potrebbero svolgersi a Parigi. La società saudita sta ancora trattando con la Roma per il prezzo, ma al momento non c’è nessun accordo. I colloqui sono in corso questa sera e la trattativa sembra essere comunque vicina alla chiusura: i giallorossi potranno dunque investire i soldi incassati per il centravanti e il centrocampista che richiede Mourinho.

EXCL: Al Ahli have now reached verbal agreement on personal terms with Roger Ibanez! Contract ready, medical could take place in Paris. 🚨🟢🇸🇦 #AlAhli

Al Ahli are still negotiating with AS Roma on fee — no agreement yet but talks are underway tonight, it’s getting closer. pic.twitter.com/qEoX2LdXwN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2023