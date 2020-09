Mercato, accordo tra la Juventus e Dzeko. Manca quello con con la Roma che chiede un ulteriore sforzo

In casa Juventus cresce l’allarme per Suarez. Il nodo principale è il passaporto da extracomunitario. I bianconeri hanno sempre più paura che i tempi tecnici per il suo acquisto vadano a ridursi e quindi virano con decisione su Dzeko. Nelle scorse ore c’è stato anche un nuovo, lungo, summit a distanza tra Paratici, l’entourage di Dzeko e la dirigenza della Roma. Come riporta calciomercato.com, accordo trovato col bosniaco, manca quello con i giallorossi che chiedono di alzare l’offerta che finora si attesta a 12 milioni di euro.