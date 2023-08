Duvan Zapata è sempre più vicino alla Roma. Come riporta calciomercato.com, il club avrebbe trovato l’accordo totale con l’entourage del giocatore a 2,7 milioni più bonus per tre anni. La trattativa con l’Atalanta avanza, infatti si starebbe discutendo sulle cifre del prestito oneroso e dell’eventuale obbligo di riscatto, che avverrebbe in caso il colombiano disputi il 40% delle presenze.