Mercato, accordo molto vicino tra Roma ed Inter per Kolarov. Soltanto cash in favore dei giallorossi

Aleksandar Kolarov si avvicina a grandi passi all’Inter. Ieri sera si è aperta questa finestra ed ora i due club stanno procedendo spediti verso la chiusura dell’affare. Come riportato da Angelo Mangiante di Sky Sport la Roma e la società nerazzurra sono molto vicini all’accordo. Quindi nelle prossime ore il serbo potrebbe diventare un nuovo rinforzo di Antonio Conte che sta costruendo una squadra in un mix di giovani ed esperienza.

Today total agreement between the two clubs (#Inter and #AsRoma) is very very close. @SkySport #Transfers

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) August 28, 2020