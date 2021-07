Mercato, accordo con il Nizza per Kluivert. Atteso nelle prossime ore l’arrivo in città

Justin Kluivert che questa mattina ha salutato il Lipsia, è pronto a partire per la Francia direzione Nizza. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la squadra francese si è aggiudicata il talento olandese sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Tutto definito l’acquisto dell’attaccante e già domani potrebbe ufficializzare questa operazione: è atteso infatti nelle prossime ore – scrive ‘RMC Sport’ – l’arrivo del classe ’99 in città, poi le visite mediche e la firma sul contratto. Il Nizza ha battuto la concorrenza del Lipsia che voleva riavere in prestito l’ex Roma.