Acquistato come scommessa di Daniele De Rossi la scorsa estate, Saud Abdulhamid, è arrivato nel campionato italiano con l’ambizione di essere il primo calciatore della sua nazionale a lasciare il segno in uno dei cinque campionati europei. La sua prima stagione in giallorosso, sta terminando nell’anonimato più totale con 6 presenze su 42 convocazioni e pochissimi minuti per cercare di farsi spazio. Ciò che rende la sua stagione non totalmente da buttare, è il gol contro il Braga in Europa League che lo ha reso il primo saudita a segnare in una competizione UEFA.

In caso manchi ancora di fiducia, il giocatore saudita potrebbe valutare un addio in estate. Secondo FootMercato.net, ci sarebbe un forte interesse da parte di diversi club della Ligue 1, campionato che si era interessato a lui in precedenza. Difatti, prima di firmare con la Roma, il terzino aveva rifiutato offerte da Tolosa e Reims.