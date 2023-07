La Roma continua a lavorare per il mercato in entrata. Come riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, durante “Calciomercato – L’Originale“, i nomi vicini ai giallorossi sono: Gianluca Scamacca e Renato Sanches. Mourinho per la fase offensiva vorrebbe Morata, ma i costi dell’eventuale operazione sono attualmente troppo alti. La Roma aspetterà quindi per Scamacca e per Renato Sanches, poiché difficilmente Sabitzer lascerà il Bayern Monaco in prestito e per Morata i costi sono troppo eccessivi.