Mercato, 5-6 milioni per il cartellino di Zakaria. In programma un incontro tra Ramadani e Tiago Pinto

La Roma ha già le idee chiare in vista della finestra di mercato invernale. Il profilo su cui puntano i giallorossi è quello di Denis Zakaria, centrocampista di nazionalità svizzera classe 1996. Il Borussia Monchengladbach punta al rinnovo del contratto, ma il calciatore attende di ricevere un’offerta irrinunciabile da parte di una grande squadra. Per questo motivo la Roma vuole bruciare la concorrenza, programmando un incontro tra il general manager Tiago Pinto e l’agente del giocatore, Ramadani, con l’obiettivo di impostare l’operazione. Secondo quanto riporta calciomercato.it, si parla di circa 5-6 milioni per il cartellino (in scadenza con il club tedesco a giugno 2022) e un contratto da calciatore top.