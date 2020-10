MediaPro non paga la seconda rata: ora la Ligue 1 rischia il collasso

La Gazzetta dello Sport (A. Grandesso) – Il gruppo MediaPro, che due anni fa bruciò la concorrenza di Canal+ e della qatariota BeInSports, chiede di rinegoziare al ribasso l’accordo da 780 milioni per i diritti d’immagine della Ligue 1, massimo campionato di calcio francese. I club ora sono nel panico ed il sistema rischia il collasso, perché MediaPro al momento minaccia di non pagare neppure la seconda rata da 172 milioni di euro. Una vicenda molto seria per una delle principali aziende del paese, tanto da spingere il presidente Macron a seguire da vicino la questione, pronto anche ad intervenire ove possibile.