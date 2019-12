Media di 2 punti a partita: Roma a ritmo da podio

A tre giornate dal termine del girone di andata la Roma ha raggiunto una velocità di crociera rassicurante verso i propri obiettivi: con la media di due punti a partita ha imboccato la rotta giusta verso la Champions. I punti di vantaggio sul Cagliari sono 3, 4 sull’Atalanta e 11 sul Napoli che è la più temebile tra le avversarie. Le statistiche ora aiutano a pensare positivo: altre nove volte, da quando esistono i tre punti, la Roma era riuscita a fare 32 punti in 16 giornate e in tutti i casi non ha mai concluso sotto il terzo posto. La squadra ha fatto 8 punti in più rispetto allo scorso anno. L’inizio dell’inverno sarà freddo vistoche il calendario la obbligherà a giocare sempre al buio. Fonseca si sta attrezzando anche per resistere al freddo. Ordinerà il rompete le righe dopo la partita contro la Fiorentina, la squadra si ritroverà a Trigoria per un paio di allenamento tra Natale e Capodanno prima della seduta a porte aperte al Tre Fontane del primo gennaio. Lo scrive il Corriere dello Sport.