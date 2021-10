“Me, we be the game”: i partners del club a Trigoria

Un workshop al mattino, una passeggiata tra le nuove aree del Centro Sportivo al pomeriggio, ma soprattutto la possibilità di incontrarsi nuovamente di persona.

Tutto questo è stato “ME, WE BE THE GAME”, il Partners Day organizzato dal Club giallorosso giovedì 7 ottobre.

Dalle strategie commerciali a quelle di marketing e di brand, passando per le opportunità esclusive offerte dal Business Club, fino alle attività benefiche di Roma Cares. Sono stati diversi i temi trattati durante il workshop del mattino, condotto e modellato secondo la filosofia alle base dell’evento: solo insieme si aggiunge davvero valore alle proprie azioni.

Dopo aver avuto l’occasione di conoscere il nuovo CEO giallorosso Pietro Berardi, gli ospiti del Club si sono intrattenuti con mister Mourinho in una divertente e interessante sessione di Q&A.

Il pomeriggio è stato invece dedicato alla conoscenza diverse aree del Club, ciascuna illustrata da un manager giallorosso: i nuovi spogliatoi e l’innovativa area riabilitativa, il prezioso archivio storico e la sala video. E infine, gli ospiti hanno avuto modo di salire sul pullman della squadra. L’occasione perfetta per un souvenir fotografico.

asroma.com