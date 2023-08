Il Messaggero (M. Boccucci) – Ieri il commosso saluto allo stadio Olimpico, numerosi striscioni per lui: “Corri Carletto, corri verso il Paradiso” uno dei più belli. Standing ovation quando sul maxi-schermo è comparsa la sua foto, commosso Bruno Conti in panchina. Ai funerali ci sarà anche il fedelissimo Leonardo Menichini, 69 anni, con Enrico Nicolini e Nazzareno Salvatori dello staff storico.

L’ultimo video sui social è un inno alla tenerezza: il bisnonno Carlo Mazzone coccola un nipotino. Cristian e Alessandro, figli della nipote Vanessa e del centrocampista Manuel Giandonato capitano della Fermana in C, sono pronti a dare calci al pallone e gli racconteranno tutto del grande bisnonno che oggi verrà salutato alle 16.30 nella chiesa di San Francesco, in piazza del Popolo, cuore di Ascoli Piceno dove si è spento sabato a 86 anni. Attesi tanti suoi giocatori per l’ultimo saluto: dovrebbe essere pre sente anche Roberto Baggio. I familiari, attraverso un post, ringraziano: “Tutti noi sappiamo quanto è stato grande come allenatore, ma come marito, padre, nonno, bisnonno e suocero è stato ancora più grande”.