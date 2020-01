Mazzarri: “Contro una corazzata, ma i pronostici si ribaltano”

Otto assenze tra squalifiche e infortuni, Laxalt convocato ma a mezzo servizio, decimo posto in classifica e un punto nelle ultime due partite. Non è di certo il miglior periodo per il Torino di Walter Mazzarri, che in conferenza stampa ha parlato così: “Se Dio vuole il 2019 è finito. Non ci siamo mai pianti addosso, ma ancora una volta abbiamo tante defezioni. La Roma è una corazzata, ha grandissimi campioni e sulla carta è una trasferta proibitiva. Ma credo che pronostici e statistiche possono essere sovvertiti“. Lo scrive Il Messaggero.