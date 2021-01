Mayoral verso il suo record, la Roma aspetta il salto di qualità

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Da un lato c’è da risolvere la questione-Dzeko, dall’altra c’è la consapevolezza che, per la prima volta da anni, si è riusciti ad «azzeccare» il vice del bosniaco, cioè Borja Mayoral. Dopo un fisiologico periodo di adattamento, l’attaccante spagnolo in prestito dal Real Madrid sta facendo vedere un po’ delle sue doti. È ancora presto per capire se da vice potrà diventare il titolare del ruolo, ma la sua scelta di lasciare Madrid si sta rivelando vincente.

Non ha avuto dubbi nel rifiutare la proposta di Zidane che avrebbe voluto trattenerlo. Voleva giocare con continuità e la Roma, seppure con un mostro sacro come Dzeko davanti, gli era subito sembrata la scelta migliore per la sua carriera. Per il momento sta avendo ragione lui, e anche per la Roma il salto di qualità rispetto al recente passato, almeno dal punto di vista realizzativo, è notevole: nei suoi due anni in giallorosso, infatti, Schick ha segnato 8 reti in 58 partite complessive.

La stessa cifra (arricchita da 5 assist) è stata già raggiunta da Borja, ma in 20 gare. Già superato anche Kalinic, ora al Verona, che si era fermato a 5 gol in 19 partite. Gli manca solo un centro per uguagliare il suo record di gol in una stagione, 9 lo scorso anno al Levante ma in 36 gare: ci proverà domenica sera, all’Olimpico, col Verona.