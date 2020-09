Mayoral sarà il vice-Dzeko. Diawara in crisi medita l’addio

La Repubblica (F. Ferrazza) – Oggi andrà in scena l’Assemblea dei soci per l’insediamento del nuovo Cda. È ufficiale la separazione dal vice-presidente Mauro Baldissoni, il punto di rottura definitivo rispetto al management di Pallotta. Nel salutare il club, Baldissoni ha augurato ai Friedkin “di raggiungere i successi che tutti desideriamo e che sarò felice di festeggiare da semplice tifoso”. Sul fronte mercato si continua a monitorare la situazione Smalling, mentre si sta per sbloccare la questione legata al vice-Dzeko. Si tratta di Borja Mayoral, attaccante classe ’97 del Real Madrid che dovrebbe arrivare in prestito oneroso. Intanto, le parole dell’agente di Diawara creano una spaccatura: “Peccato che non abbia giocato con la Juventus. Adesso manca una settimana alla fine del mercato, dobbiamo fare il punto con la società per avere chiarezza“.