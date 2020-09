Mayoral o Dimata per il vice Dzeko. Smalling, si fa dura. Avanza Marcao

Il Messaggero (G.Lengua) – Non si sblocca l’affare Smalling tra la Roma e il Manchester United nonostante le pressioni del calciatore che vorrebbe tornare nella Capitale. Gli inglesi non hanno intenzione di scendere sotto i 20 milioni di euro (l’offerta è di 12), per cautelarsi l’ad Fienga si sta guardando intorno analizzando profili di calciatori che possano garantire un futuro al reparto. Tra questi rientra quello di Marcao centrale classe ’96 del Galatasaray e richiesto da Fonseca, ma per il momento ci sono contatti solo con gli intermediari e non con l’agente. Occhi puntati anche sull’attacco dove Dzeko non ha un sostituto: Kalinic sarebbe disposto a tornare in giallorosso, ma la Roma sta sondando profili più giovani come quello di Borja Mayoral. Il calciatore del Real Madrid è stato inserito da Zidane nella lista dei 22 convocati per il match di Liga contro il Betis Siviglia.