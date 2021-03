Mayoral ha pronto un altro colpo

Corriere dello Sport (G.Marota) – Mayoral non sbaglia un colpo quando affronta le squadre che navigano da metà classifica in giù. Gol al Parma, doppietta contro il Crotone e Spezia, gol al Verona. Lo spagnolo fa gol in Serie A ogni 130 minuti e mette lo zampino ogni 78,5 grazie ai suoi 4 assist. Mayoral vorrebbe dedicare un gol al piccolo Gabriele.

Si è rivisto nelle sofferenze di un bambino che a ottobre ha scoperto di essere diabetico. Tornando al campo il bottino contro le piccole fa da contraltare contro le prime 8: zero gol e zero assist. Ha giocato, però, soltanto 179 minuti contro le top della classifica. Ieri in conferenza stampa Fonseca l’ha confermato nell’11 titolare.