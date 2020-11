Mayoral: “Era la notte che sognavo”

Corriere dello Sport (G. Marota) – Eppure in tempi non sospetti Mayoral un segnale a Fonseca l’aveva mandato. Il giorno della sua presentazione disse senza problemi di poter giocare insieme a Dzeko. E’ stata interpretata come una richiesta di avere spazio. Ma se fosse stata una valutazione tattica? Ieri ha giocato vicino ad un altro attaccante e il risultato è stata la sua doppietta. Ecco le sue parole a fine gara: “Era la notte che sognavo. I miei primi due gol all’Olimpico, sono felice anche della prestazione della squadra. Fin da quando ho parlato col mister ho sentito la sua fiducia, ho bisogno di ambientarmi in un nuovo modo di giocare e in nuovo campionato di un nuovo paese. Ma sento la fiducia di mister e compagni. Differenze tra Serie A e Liga? E’ diverso, qui è più tattico e la difesa sta più dietro ed è più difficile. E’ un campionato dove posso crescere molto, sono contento di stare qui”.