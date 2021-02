Mayoral: “Bella partita di tutta la squadra. Bravi ragazzi” – FOTO

Borja Mayoral è stato ancora una volta decisivo. L’attacante spagnolo è partito inizialmente dalla panchina nella vittoria di questa sera contro il Braga. Il classe 1997 è entrato al 71′ in campo al posto di Dzeko e dopo pochi minuti ha trovato la zampata vincente per il raddoppio giallorosso, fondamentale per la gara di ritorno all’Olimpico.

Per l’ex Real Madrid si tratta del decimo gol in stagione, tra campionato e coppa. Lo stesso Mayoral ha voluto festeggiare attraverso il proprio account Instagam. Queste le sue parole: “Bella partita di tutta la squadra!!! Bravi ragazzi!!!”