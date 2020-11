Mayoral: “Avere di fianco giocatori come Pedro e Mkhitaryan ti aiuta moltissimo. Mi sento a mio agio sia dentro che fuori dal campo”

Boraj Mayoral, attaccante della Roma, è stato intervistato durante il post partita di Roma-Parma 3-0. Queste le sue parole:

MAYORAL A ROMA TV

Quanto ti ha aiutato la presenza di spagnoli nel capire e giocare meglio in questa Roma?

Mi ha aiutato molto, io e Pedro siamo entrambi spagnoli e questo mi facilita molto. Oltre alla nazionalità, ha una grande esperienza, così come Mkhitaryan. Avere al fianco questi giocatori così ti aiuta moltissimo.

Come ti senti in questa Roma? Quanto ti aiutano i gol per giocare ancora meglio?

Sono qui soltanto da un mese e mezzo, mi sto adattando bene, so che godo della fiducia del mister. Quando si arriva in un nuovo club e i compagni ti accolgono in questo modo, tutte le persone del club cercano di aiutarti è tutto più facili. Mi sento a mio agio sia dentro che fuori dal campo, che sono due aspetti importanti. Speriamo che le cose continuino così.

5 partite 3 gol, dove puoi migliorare per dare più contributo alla squadra?

I gol sono importanti per un attaccante, ho già detto che le difese italiane sono molto forti. Sto cercando di migliorare, puntando sempre la porta e provando a migliorare nei fraseggi con i compagni, nel gioco basso e nell’attacco della profondità. Anche grazie all’aiuto dei compagni e del mister sto migliorando in questo.

Oggi dal punto di vista tattico dovevi cercare sia di fare da sponda che di provare ad attaccare la profondità?

Sì, il lavoro difensivo è molto importante, con e senza la palla. Dovevo cercare di essere vicino ai centrocampisti, in modo tale da ripartire velocemente quando recuperavamo la palla. Inoltre dovevo far coincidere il lavoro di sponda con i compagni con l’attacco della profondità, oggi credo di averlo fatto bene, spero di continuare così per aiutare la squadra.