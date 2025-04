Secondo quanto riportato da Il Cittadino di Monza, Mauro Baldissoni – già figura di spicco nella Roma durante la gestione Pallotta – potrebbe presto tornare sulla scena del calcio italiano, questa volta nelle vesti di mediatore per conto di un fondo d’investimento americano interessato all’acquisizione dell’AC Monza. La trattativa con Fininvest, attuale proprietaria del club brianzolo, sarebbe ormai in fase avanzata, con un’intesa preliminare già raggiunta per la cessione di circa il 70% delle quote societarie. L’obiettivo finale resterebbe comunque il passaggio dell’intero pacchetto azionario.

Nonostante i conti in rosso del Monza, l’interesse da parte degli investitori è concreto. Un altro aspetto rilevante dell’operazione sarebbe la conferma di Adriano Galliani nel suo doppio ruolo di Amministratore Delegato e Vicepresidente: il dirigente, figura storica del calcio italiano, resterebbe al timone operativo della società anche sotto la nuova proprietà, collaborando direttamente con il gruppo rappresentato da Baldissoni. Al momento, da parte di Fininvest non sono giunti commenti ufficiali.