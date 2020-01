Mauri: “Mkhitaryan ha detto che la Lazio è la seconda squadra della Capitale? Avranno sbagliato la traduzione”

Il duello tra Roma e Lazio non dura soltanto nelle due partite del campionato, ma per tutta la stagione. Le due squadre si stanno giocando molto ed occupano il terzo e il quarto posto in classifica. Recentemente c’è stata un’intervista a Mkhitaryan che ha dichiarato che la Lazio è la seconda squadra della Capitale. Non si è fatta attendere la risposta di un ex giocatore biancoceleste, Stefano Mauri, che è stato anche il capitano della Lazio. Queste le sue parole a Radiosei:

“Non ho sentito le sue parole, ma se dovesse aver detto così allora probabilmente avranno sbagliato traduzione”.