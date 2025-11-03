Furlani: “Roma? Grande gara contro il Milan. Il percorso è lungo, bisogna aspettare”

Durante la cerimonia di consegna dei Collari d’Oro al merito sportivo, tenutasi a Roma, l’atleta azzurro Mattia Furlani ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento della Roma, squadra di cui è grande tifoso. Il giovane talento dell’atletica italiana, reduce da una stagione di successi e riconoscimenti, ha commentato la prestazione dei giallorossi nella sfida contro il Milan, terminata con una sconfitta per 1-0.

Furlani ha espresso parole di incoraggiamento e fiducia nei confronti della squadra allenata da Gian Piero Gasperini, sottolineando la qualità del gioco espresso nonostante il risultato negativo:

“Contro il Milan la Roma ha giocato una grande gara. La partita è cambiata per tanti motivi ma ho visto una grande Roma. Manca solo il gol, che arriverà.”

Il giovane atleta ha poi riflettuto sulla posizione in classifica della Roma, attualmente tra le prime della Serie A, ammettendo una certa sorpresa ma invitando alla prudenza:

“Sorpreso di vederla lassù? Sì, ma il percorso è ancora molto lungo, bisogna aspettare.”

Le parole di Furlani rispecchiano il sentimento di molti tifosi romanisti, entusiasti per il rendimento della squadra ma consapevoli che la stagione è ancora lunga e piena di insidie. La Roma, nonostante la battuta d’arresto contro il Milan, continua a mostrare segnali di crescita e compattezza, elementi che fanno ben sperare per il prosieguo del campionato.